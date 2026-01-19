In het huis van kunstenares Katia Vancauwenberge klonk vanmorgen accordeon en klarinet. Twee jaar geleden brandde een deel van haar woning volledig uit, maar nu is alles heropgebouwd en opnieuw klaar om mensen te ontvangen. “We hebben besloten gewoon door te gaan alsof er niets gebeurd was. Alles is weer netjes opgebouwd en nu weer klaar om er tegenaan te gaan.”