In Oostende hebben dit weekend ruim 2.000 bezoekers kunnen genieten van het huiskamerfestival Chambres d’O, dat dit jaar zijn tiende editie viert. Het festival brengt artiesten naar charmante en intieme locaties doorheen de stad, van Mariakerke tot de Vuurtorenwijk.
In het huis van kunstenares Katia Vancauwenberge klonk vanmorgen accordeon en klarinet. Twee jaar geleden brandde een deel van haar woning volledig uit, maar nu is alles heropgebouwd en opnieuw klaar om mensen te ontvangen. “We hebben besloten gewoon door te gaan alsof er niets gebeurd was. Alles is weer netjes opgebouwd en nu weer klaar om er tegenaan te gaan.”
Muziek en kunst op verrassende plekken
Chambres d’O biedt naast gevestigde artiesten ook ruimte voor minder bekende talenten. Bezoekers zoals Cynthia Eeckeman waarderen de unieke combinatie van kunst en intimiteit: “Ik ben altijd benieuwd en leergierig om te ontdekken wat mij aanspreekt.”
Samenwerking tussen cultuurspelers
Het festival wordt georganiseerd door een samenwerking van Oostendse cultuurhuizen zoals Kaap, De Grote Post en Theater Aan Zee. Melopee Dedeurwaerder van de organisatie: “We hebben dit jaar meer dan 40 locaties en het aanbod is heel gevarieerd. Het blijft na tien jaar een schot in de roos.”