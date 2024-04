Marvin Gaye is gekend van onder meer 'I heard it through the grapevine' en 'Sexual Healing'. Die laatste videoclip is trouwens opgenomen in het Casino-Kursaal van Oostende. Ook verbleef hij een half jaar in een kasteelvilla in Moere, bij Gistel.

In 1982 moest Gaye ons land verlaten door visumproblemen. Hij liet er heel wat spullen achter. Veertig jaar na zijn dood, hebben de eigenaars van die woning, de familie Mestdagh, bij het opruimen een doos met dertig cassettes met dertien uur aan muziek, gevonden. Daarop staat heel wat nieuw materiaal: 66 muziekstukken, waarvan 38 met zijn stem.

Gaye is uiteindelijk gestorven in de Verenigde Staten op zijn 45ste. Het was zijn vader die hem tijdens een ruzie neerschoot.