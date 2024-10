Omstreeks tien voor negen 's avonds werd de brandweer van de zone Westhoek opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in de Schiethoek in Poelkapelle. Buurtbewoners merkten de brand op. Het vuur was vrij snel onder controle. De brandweer kon vermijden dat de brand uitbreidde naar de nabijgelegen woningen.

Het getroffen pand is echter volledig onbewoonbaar. De bewoner werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis. De kat overleefde de brand niet. De buurwoningen werden geventileerd. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen.