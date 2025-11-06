7°C
Aanmelden
Nieuws
Langemark-Poelkapelle

Huis onbe­woon­baar na brand in Poelkapelle

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Poelkapelle bij Langemak is een huis onbewoonbaar na een brand. Eén van de drie bewoners moest uit voorzorg naar het ziekenhuis.

 De brand ontstond kort voor half tien vanmorgen, in een huis in de Poperingestraat. Dat is vlakbij de grens met Westrozebeke. Het ging eerst om een schouwbrand maar het vuur breidde snel uit en sloeg al snel door het dak. De stevige wind wakkerde het vuur nog aan.

In het huis woont een ouder koppel en hun zoon. De vader is hulpbehoevend, en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is onbewoonbaar.

De redactie
Brand

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Uranium
Nieuws
Update

Buurt in Moen vrijgegeven: "Het ging niet om uranium, wel andere stoffen", zegt burgemeester

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand poelkapelle

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis
Toiletten2

Na brandstichting in openbare toiletten: "We laten ons niet intimideren"
Toiletten

Opnieuw brand gesticht in openbare toiletten in Ieper: "schade is groot"
Bus Barcafansbrand
Update

Chauffeurs De Lijn willen geen supporters meer vervoeren in Brugge: "Niet veilig meer", burgemeester wil overleg
Brand nieuwpoort 2
Update

Container in de fik zorgt voor dikke rookpluim: vuur onder controle, zegt brandweer
brandstichting rekkem auto
Update

Drie auto’s branden uit in Rekkem na brandstichting
Aanmelden