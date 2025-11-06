Huis onbewoonbaar na brand in Poelkapelle
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Poelkapelle bij Langemak is een huis onbewoonbaar na een brand. Eén van de drie bewoners moest uit voorzorg naar het ziekenhuis.
De brand ontstond kort voor half tien vanmorgen, in een huis in de Poperingestraat. Dat is vlakbij de grens met Westrozebeke. Het ging eerst om een schouwbrand maar het vuur breidde snel uit en sloeg al snel door het dak. De stevige wind wakkerde het vuur nog aan.
In het huis woont een ouder koppel en hun zoon. De vader is hulpbehoevend, en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is onbewoonbaar.
De redactie