The Rookies publiceert jaarlijks een internationale ranglijst van scholen die actief zijn in de creatieve sector. Howest viel al enkele keren in de prijzen met haar gameopleiding en ook dit jaar won de hogeschool in verschillende categorieën. Zo won de bachelor Industrieel Productontwerpen in de categorie Product Design. De bachelor Digital Arts & Entertainment kreeg een gouden medaille in de categorie Mobile Games en een zilveren medaille in de categorie Game Design.