Als onderdeel van het begrotingsakkoord wil de federale regering het btw-tarief voor hotelovernachtingen optrekken van 6 naar 12 procent. Die maatregel zal volgens de sector het concurrentievermogen op de internationale markt onder druk zetten.

"We hebben gepleit voor negen procent in plaats van twaalf", zegt Thirion. "Wij werken vaak met contracten op lange termijn, zonder overgangsperiode zal dit de sector schaden."

