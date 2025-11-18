Hotelsector: “Nieuw btw-tarief zonder overgangsperiode brengt sector ernstig in gevaar”
De hotelsector reageert misnoegd op het begrotingsakkoord van de regering De Wever. "De klanten gaan het slachtoffer worden van zo'n flagrante verdubbeling van het btw-tarief", zegt Dimitri Thirion, sectorvoorzitter Hotels bij Horeca Vlaanderen.
Als onderdeel van het begrotingsakkoord wil de federale regering het btw-tarief voor hotelovernachtingen optrekken van 6 naar 12 procent. Die maatregel zal volgens de sector het concurrentievermogen op de internationale markt onder druk zetten.
"We hebben gepleit voor negen procent in plaats van twaalf", zegt Thirion. "Wij werken vaak met contracten op lange termijn, zonder overgangsperiode zal dit de sector schaden."
Nadeel tegenover online aanbieders
De hotels vrezen ook dat ze in het nadeel komen tegenover accomodaties die worden aangeboden via toeristische huurplatformen op de binnenlandse markt, zoals Airbnb. "Het is paradoxaal dat de traditionele sector, die werkgelegenheid creëert, onderworpen is aan een verhoogde btw, terwijl de "informele" en soms illegale concurrentie blijft profiteren van een lagere belastingdruk".
Om dat tegen te gaan pleit Horeca Vlaanderen voor flankerende steunmaatregelen voor de hotelsector, zoals meer controle op wie logies aanbiedt, steun om Belgische accommodaties in het buitenland te promoten en eventueel een aanpassing in de toerismebelasting.