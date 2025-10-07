17°C
Aanmelden
Nieuws
Koksijde

Hotel­school Ter Dui­nen zet leer­kracht op non-actief

Hotelschool ter duinen koksijde

Hotelschool Ter Duinen heeft een leerkracht voorlopig op non-actief gezet, na grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt de directie aan onze redactie. Er loopt een tuchtonderzoek op school en mogelijk ook door het parket.

De leerkracht zou veel te ver zijn gegaan met een leerling, vorige week op een schoolactiviteit in het buitenland. Hij staat voorlopig op non-actief, in afwachting van een schorsing. De directie heeft leerkrachten en leerlingen een bericht gestuurd om te duiden waarom de man niet meer op school is. De directie geeft volgende week meer uitleg.

De redactie

Meest gelezen

Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Nieuws
Update

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden