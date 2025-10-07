Hotelschool Ter Duinen heeft een leerkracht voorlopig op non-actief gezet, na grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt de directie aan onze redactie. Er loopt een tuchtonderzoek op school en mogelijk ook door het parket.
De leerkracht zou veel te ver zijn gegaan met een leerling, vorige week op een schoolactiviteit in het buitenland. Hij staat voorlopig op non-actief, in afwachting van een schorsing. De directie heeft leerkrachten en leerlingen een bericht gestuurd om te duiden waarom de man niet meer op school is. De directie geeft volgende week meer uitleg.
De redactie