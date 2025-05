"We kregen van onze gasten steeds vaker de vraag naar de mogelijkheid om met een privévlucht naar eender welke bestemming te reizen", zegt general manager van La Réserve, Yannick Bouts. "Anderzijds vroegen de klanten van het North Sea Aviation Center geregeld naar een high-end overnachting in de buurt. Deze samenwerking is een mooie kruisbestuiving en kadert wat ons betreft in een breder perspectief. De afgelopen twee jaar werkten we volgens een stappenplan aan de systematische verbetering van onze service."