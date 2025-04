Volgens CEO van Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde is het een vrij uitzonderlijke toekenning. "Het gebeurt zeker niet elke dag dat ik een vijfde ster mag toekennen aan een hotel. Ik ben dan ook zeer verheugd met deze nieuwe toplocatie. Deze vijfde ster is niet alleen een individuele beloning voor de recente aanpassingen en investeringen, maar ondersteunt ook de algemene uitstraling van de hele logiessector in Vlaanderen."

Voor de vijfsterrenclassificatie heeft het hotel sterk geïnvesteerd in service. "Naast infrastructuur heeft het hotel ook geïnvesteerd in de mensen. Zo is de balie de klok rond bemand, is er een valley service om uw wagen te parkeren. Er is ook een snit- en naaddienst. Je wordt helemaal in de watten gelegd", zegt De Wilde.