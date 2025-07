Burgemeester Wilfried Vandaele betreurt dat het aantal hotels met zeezicht in zijn gemeente sterk is teruggelopen. “We verliezen zo een bijzonder toeristisch product”, klinkt het. Momenteel zijn er nog maar drie hotels met zicht op zee in de hele gemeente: twee in De Haan en één in Wenduine. De gemeente blijft zich daarom actief verzetten tegen nieuwe plannen om hotels om te bouwen tot appartementen, zoals momenteel nog het geval is bij het Beach Hotel.