De werkgelegenheid in de horeca gaat in stijgende lijn. Eind september telde de sector 4,5 procent meer flexi-jobs, 4,5 procent meer studentenjobs en 8,3 procent meer vaste jobs dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van SD Worx op basis van de cijfers van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ).