Horecazaken zoeken dezer dagen nog massaal naar extra helpende handen om iedereen vlot te kunnen bedienen. Ze kijken daarbij zeker ook naar flexi-jobbers, want die flexibele werkkrachten zijn de voorbije jaren steeds belangrijker geworden voor de cafés en restaurants. Bijna een kwart van alle werknemers (24,1%) in de Belgische horeca deze zomer zijn flexi-jobbers. Dat zijn er 40% meer dan vijf jaar geleden. Het aandeel van vaste werknemers (42,3%) blijft wel het grootst, al is hun aandeel de voorbije vijf jaar met 7,8% gedaald.



Tom Dirix, expert bij Acerta, benadrukt dat de horeca meer medewerkers telt dan vijf jaar geleden: "Tussen juli 2020 en juli 2025 is het aantal jobs met zo’n 27 % gestegen. Flexi-jobs maken ondertussen structureel deel uit van het personeelsbestand van de Belgische horeca", aldus Dirix.

Het klassieke trio — vaste krachten, flexi-jobbers en jobstudenten — blijft cruciaal. Ondanks een lichte daling (-8,7 %) zien ook jobstudenten hun aandeel nog steeds rond 33,6 % zitten en dat aandeel blijft nog steeds onmisbaar. "Met het optrekken van het aantal uren dat binnen een studentencontract mogelijk is – 650 uur per jaar sinds januari 2025 – verwachten we dat hun aandeel de komende tijd niet zal afnemen."