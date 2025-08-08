Horeca doet steeds meer beroep op flexi-jobbers
De horeca draait deze zomer op volle toeren, maar achter de drukke terrassen en volle zalen schuilt een opvallende trend. Steeds meer cafés, restaurants en hotels doen een beroep op flexi-jobbers om de toeristische pieken op te vangen, terwijl vaste contracten langzaam terrein verliezen.
Horecazaken zoeken dezer dagen nog massaal naar extra helpende handen om iedereen vlot te kunnen bedienen. Ze kijken daarbij zeker ook naar flexi-jobbers, want die flexibele werkkrachten zijn de voorbije jaren steeds belangrijker geworden voor de cafés en restaurants. Bijna een kwart van alle werknemers (24,1%) in de Belgische horeca deze zomer zijn flexi-jobbers. Dat zijn er 40% meer dan vijf jaar geleden. Het aandeel van vaste werknemers (42,3%) blijft wel het grootst, al is hun aandeel de voorbije vijf jaar met 7,8% gedaald.
Tom Dirix, expert bij Acerta, benadrukt dat de horeca meer medewerkers telt dan vijf jaar geleden: "Tussen juli 2020 en juli 2025 is het aantal jobs met zo’n 27 % gestegen. Flexi-jobs maken ondertussen structureel deel uit van het personeelsbestand van de Belgische horeca", aldus Dirix.
Het klassieke trio — vaste krachten, flexi-jobbers en jobstudenten — blijft cruciaal. Ondanks een lichte daling (-8,7 %) zien ook jobstudenten hun aandeel nog steeds rond 33,6 % zitten en dat aandeel blijft nog steeds onmisbaar. "Met het optrekken van het aantal uren dat binnen een studentencontract mogelijk is – 650 uur per jaar sinds januari 2025 – verwachten we dat hun aandeel de komende tijd niet zal afnemen."