De eerste week van de kerstvakantie is bijna voorbij en de horeca blikt alvast tevreden terug. "Dit jaar is de eerste week van de kerstvakantie eigenlijk een meevaller geweest. Normaal is Kerstmis net iets kalmer maar dit jaar mogen we echt wel van een mooie bezetting spreken in onze hotels", verklaart Bart Boelens van Horeca West-Vlaanderen.

De tweede week met oud- en nieuwjaar wordt normaal gezien nog drukker. "Oudejaarsavond is traditioneel een feestweekend en mensen willen erop uit en komen naar de kust", aldus Bart Boelens.

Met een schaatsbaan, lichttunnel en kerstmarkt, lokt Winter in Oostende ook heel wat bezoekers. Winter in Oostende loopt nog tot volgende week zondag.