Opruimwerken na verwoestende brand Horafrost klaar: meer dan 1.200 (!) vrachtwagens afval
Bij diepvriesgroentenbedrijf Horafrost in Westrozebeke zijn de opruimwerken na de enorme brand van 12 juli zo goed als afgelopen. In totaal waren maar liefst zo'n 1.200 vrachtwagens nodig, een vijfde meer dan gedacht.
Naast de tonnen groentenresten moesten ze vooral ook ijzer van de constructie van de loodsen afvoeren en hout van de containers.
Vanaf zaterdag heft de gemeente ook het eenrichtingsverkeer in de Grote Veldstraat op en zal het verkeer dus niet langer moeten omrijden.
HERBEKIJK: Provinciaal rampenplan afgekondigd bij brand bij Horafrost (12/07/2025):
Kate Baert
Andy Debo