Staden

Opruim­wer­ken na ver­woes­ten­de brand Hor­af­rost klaar: meer dan 1.200 (!) vracht­wa­gens afval

Horafrost brand 3

Bij diepvriesgroentenbedrijf Horafrost in Westrozebeke zijn de opruimwerken na de enorme brand van 12 juli zo goed als afgelopen. In totaal waren maar liefst zo'n 1.200 vrachtwagens nodig, een vijfde meer dan gedacht.

Naast de tonnen groentenresten moesten ze vooral ook ijzer van de constructie van de loodsen afvoeren en hout van de containers. 

Vanaf zaterdag heft de gemeente ook het eenrichtingsverkeer in de Grote Veldstraat op en zal het verkeer dus niet langer moeten omrijden.

Horafrost brand 5
Horafrost brand 4
Horafrost brand 3
Horafrost brand 2
Horafrost brand 1

HERBEKIJK: Provinciaal rampenplan afgekondigd bij brand bij Horafrost (12/07/2025):

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Brand Industriebrand Horafrost

