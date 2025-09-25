“Deelsteps zijn een handig en duurzaam vervoersmiddel, maar ze vragen ook om duidelijke afspraken”, zegt schepen van Mobiliteit Judith Ooms. “Met de nieuwe zones en regels zorgen we ervoor dat de steps veilig gebruikt kunnen worden en dat het straatbeeld netjes blijft.”

Hoppy krijgt een vergunning voor vijf jaar en zal samenwerken met lokale sociale tewerkstellingsinitiatieven, zoals Groep Intro, voor onderhoud en herstellingen.