Vanaf december zijn er opnieuw deelsteps beschikbaar in Oostende. De Belgische start-up Hoppy neemt de dienstverlening over, nadat de vergunning van de vorige aanbieder Bird afliep eind september.
De opstart stond eigenlijk gepland in oktober, maar door een vertraging in de levering komen de steps pas in december op straat. In de tussentijd werkt de stad aan een vernieuwd mobiliteitsbeleid dat inzet op veiligheid en orde in het straatbeeld. Zo worden zones ingevoerd waar de steps trager rijden, niet mogen parkeren of zelfs helemaal verboden zijn.
"Duidelijke afspraken nodig"
“Deelsteps zijn een handig en duurzaam vervoersmiddel, maar ze vragen ook om duidelijke afspraken”, zegt schepen van Mobiliteit Judith Ooms. “Met de nieuwe zones en regels zorgen we ervoor dat de steps veilig gebruikt kunnen worden en dat het straatbeeld netjes blijft.”
Hoppy krijgt een vergunning voor vijf jaar en zal samenwerken met lokale sociale tewerkstellingsinitiatieven, zoals Groep Intro, voor onderhoud en herstellingen.