Kuurne

Hoog­ste diep­vries­ma­ga­zijn van Euro­pa staat in Kuur­ne: tot 12 vracht­wa­gens per uur laden en lossen”

In Kuurne heeft het bedrijf Coldo het hoogste magazijn van Europa in gebruik genomen: 47 meter hoogt. Het is een diepvriesmagazijn.

Coldo was eigenlijk eerst een groothandel in vleeswaren, maar door een verhuizing naar een site met ongebruikte diepvrieshallen groeide dat uit tot intussen een bedrijf met 60.000 palletplaatsen, over vijf diepvrieshallen. 

De nieuwe diepvrieshal die ze nu in gebruik nemen, werkt volledig automatisch. Tot twaalf vrachtwagens per uur kunnen daar laden en lossen. Het diepvriesmagazijn is een investering van 52 miljoen euro.

Er was blijkbaar nood aan die extra opslagruimte: alles is intussen al ingevuld.

