Coldo was eigenlijk eerst een groothandel in vleeswaren, maar door een verhuizing naar een site met ongebruikte diepvrieshallen groeide dat uit tot intussen een bedrijf met 60.000 palletplaatsen, over vijf diepvrieshallen.

De nieuwe diepvrieshal die ze nu in gebruik nemen, werkt volledig automatisch. Tot twaalf vrachtwagens per uur kunnen daar laden en lossen. Het diepvriesmagazijn is een investering van 52 miljoen euro.

Er was blijkbaar nood aan die extra opslagruimte: alles is intussen al ingevuld.

