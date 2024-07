Het was een voorbijganger die opmerkte dat de honden waren achtergelaten in de bestelwagen waaraan een caravan gekoppeld was. De bestelwagen stond in volle zon.

In de bestelwagen zaten drie honden in een bench zonder water of eten. Alleen de schuifdeur stond nog op een kiertje. Ook vanuit de caravan hoorden de agenten geblaf, daar zaten nog eens vier honden zonder voldoende eten of drinken.

Een Mechelse herder en vier chihuahua’s zijn naar het dierenasiel in Oostende gebracht. Twee Franse bulldogs belandden in het Blauw Kruis van Brugge. De eigenaars, een koppel vijftigers uit Luik, kreeg een pv.