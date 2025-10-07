De wedstrijd wordt onderverdeeld in drie categorieën: klein, middelgroot en groot. Van bij de start hangt er een enorme sfeer, met supporters en baasjes die hun viervoeters luidkeels aanmoedigen. Baziel bleek dit jaar de snelste in zijn categorie.

De traditie van het hondenzwemmen op kermiszondag bestaat dit jaar voor de 174ste keer en is erkend als Vlaams cultureel erfgoed. Voor veel deelnemers is het een jaarlijkse hoogdag waarop plezier, competitie en folklore samenkomen.