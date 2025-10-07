17°C
Aanmelden
Nieuws
Wielsbeke

Hon­den dui­ken de Leie in tij­dens spec­ta­cu­lai­re zwem­wed­strijd in Sint-Baafs-Vijve

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Sint-Baafs-Vijve stond zondag opnieuw in het teken van een bijzonder evenement: de jaarlijkse wedstrijd hondenzwemmen in de Leie. Iedere tweede zondag van oktober verandert het dorp in een levendig decor voor deze originele uitdaging.

Dit jaar waren 68 honden ingeschreven. Het gaat niet om zomaar een plons in het water: de wedstrijd bestaat uit een 45 meter lange zwemtocht. De honden worden overgevaren en duiken na het startsignaal met een felle sprint het water in. Hun baasjes moedigen aan vanaf de oever, en wie als eerste de ketting aan de overzijde bereikt, wint.

Veel sfeer

De wedstrijd wordt onderverdeeld in drie categorieën: klein, middelgroot en groot. Van bij de start hangt er een enorme sfeer, met supporters en baasjes die hun viervoeters luidkeels aanmoedigen. Baziel bleek dit jaar de snelste in zijn categorie.

De traditie van het hondenzwemmen op kermiszondag bestaat dit jaar voor de 174ste keer en is erkend als Vlaams cultureel erfgoed. Voor veel deelnemers is het een jaarlijkse hoogdag waarop plezier, competitie en folklore samenkomen.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Berre Uyttenhove

Meest gelezen

Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Nieuws
Update

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden