Honden duiken de Leie in tijdens spectaculaire zwemwedstrijd in Sint-Baafs-Vijve
Sint-Baafs-Vijve stond zondag opnieuw in het teken van een bijzonder evenement: de jaarlijkse wedstrijd hondenzwemmen in de Leie. Iedere tweede zondag van oktober verandert het dorp in een levendig decor voor deze originele uitdaging.
Dit jaar waren 68 honden ingeschreven. Het gaat niet om zomaar een plons in het water: de wedstrijd bestaat uit een 45 meter lange zwemtocht. De honden worden overgevaren en duiken na het startsignaal met een felle sprint het water in. Hun baasjes moedigen aan vanaf de oever, en wie als eerste de ketting aan de overzijde bereikt, wint.
Veel sfeer
De wedstrijd wordt onderverdeeld in drie categorieën: klein, middelgroot en groot. Van bij de start hangt er een enorme sfeer, met supporters en baasjes die hun viervoeters luidkeels aanmoedigen. Baziel bleek dit jaar de snelste in zijn categorie.
De traditie van het hondenzwemmen op kermiszondag bestaat dit jaar voor de 174ste keer en is erkend als Vlaams cultureel erfgoed. Voor veel deelnemers is het een jaarlijkse hoogdag waarop plezier, competitie en folklore samenkomen.