Club Brugge deed in 2015 een beroep op een Antwerpse consultant om een tool te ontwikkelen die zich onder andere richtte op het verzamelen en analyseren van commerciële, technische, operationele of financiële informatie. Tijdens zijn dienstverlening had de man op eigen initiatief spreadsheets en dashboards ontwikkeld met sportieve data van spelers.

In 2017 werd de overeenkomst door Club Brugge opgezegd. Maar nog tijdens de opzegtermijn werd ontdekt dat de man en zijn bedrijf een handelsactiviteit hadden opgestart rond de objectieve kwantificering en analyse van sportdata. Het bedrijf leverde die diensten voor voetbalclub Royal Antwerp FC, een rechtstreekse concurrent van Club Brugge.

Volgens Club Brugge werden interne informatie en gegevens van spelers zoals Brandon Mechele en Ruud Vormer overgemaakt aan Royal Antwerp FC.