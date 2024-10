In de wonderkamer en vitrinekasten doorheen het Provinciaal Hof worden diverse objecten tentoongesteld die het leven, wonen en werken van de West-Vlaming illustreren. Elk voorwerp vertelt een bijzonder verhaal en biedt de bezoeker een inkijk in de identiteit en cultuur van de provincie. Daarnaast worden enkele verhalen versterkt door een bijbehorende minidocumentaire, wat de ervaring nog intenser maakt.

De collectie is het resultaat van een samenwerking met verenigingen, musea, bedrijven en vooral de West-Vlamingen zelf, die hun voorwerpen en verhalen instuurden. In totaal kwamen er zo'n 250 objecten binnen, waarvan een 90-tal geselecteerd werd door Opbrouck voor de tentoonstelling. Alle ingezonden objecten krijgen bovendien een plekje in de Beeldbank van de Provincie.