Hit­te eist zijn tol: weg­dek komt omhoog in Moorslede

De aanhoudende hitte heeft op verschillende plaatsen schade aan het wegdek veroorzaakt, onder meer in Moorslede.

Op de weg tussen Moorslede en Ledegem is het wegdek op drie plaatsen beschadigd. Die schade is het gevolg van betonplaten die door de hitte uitzetten. Als er te weinig ruimte is in de uitzetvoegen, ontstaat er druk tussen de platen, waardoor het wegdek omhoog komt. 

Vorige zomer was er voor 145.000 euro hitteschade langs West-Vlaamse gewestwegen. Politici roepen al langer op om ons wegennet versneld te vernieuwen.

De redactie

