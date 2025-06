Dat is onder meer het geval op de N37-gewestweg in Zonnebeke. Door temperaturen van dertig graden en meer is de betonplaat gebarsten en steekt ze gevaarlijk uit. In afwachting van herstelling moet het verkeer er beurtelings over één rijvak.

Ook elders liep het wegdek schade op, onder meer op de Zuiderring in Ieper, De Stokstraat in Houthulst en de Duinkerkestraat in Poperinge.