In het atelier van Chris Maene in Ruiselede is de historische concertvleugel van Richard Wagner volledig gerestaureerd. Het instrument uit 1876 klinkt daardoor opnieuw zoals in de tijd van de beroemde componist.
De vleugelpiano werd destijds gebruikt in de periode van de eerste Bayreuther Festspiele en stond jarenlang in Wagners woonhuis Wahnfried in het Duitse Bayreuth. Doorheen de jaren was het instrument aangepast met moderne ingrepen, maar het Richard Wagner Museum gaf opdracht om de vleugel opnieuw in originele staat te herstellen.
Restauratie in Wingene
In het atelier in Ruiselede werd het instrument plank voor plank gerestaureerd. Daarbij werden moderne laklagen verwijderd en werd ook de zangbodem volledig met de hand heropgebouwd.
“Het doel was niet zomaar een mooie oude piano afleveren, maar hoorbaar maken hoe een concertvleugel écht klonk in Wagners tijd”, klinkt het bij het atelier.
Op vrijdag 8 mei wordt de gerestaureerde vleugel voor het eerst opnieuw bespeeld tijdens een inauguratieconcert door Frank Braley. Nadien keert het instrument terug naar Duitsland, waar het opnieuw een plaats krijgt in Wagners historische woonhuis.