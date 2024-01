De muur viel om in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar naar de oorzaak is het nog zoeken. De muur is onlangs gerenoveerd en gekaleid. De stad sluit niet uit dat een combinatie van het koude weer en een constructieprobleem tot het omvallen heeft geleid, maar evengoed is iemand tegen de muur gereden.

De binnenmuur verbindt de toren met de Arnolduszaal. Er zijn plannen om een extra opening te maken in de muur. Oudenburg gaat die opening mogelijk al meteen voorzien bij de heropbouw.