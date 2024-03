De atlas was afkomstig uit de nalatenschap van prinses Lilian. Het boek bevat potloodaantekeningen die koningin Elisabeth maakte tussen D-Day en V-Day, een periode waarin haar zoon Leopold III en haar kleinkinderen Boudewijn, Albert, Josephine-Charlotte en Alexander gevangen zaten in het slot Hirschstein in Dresden.

De koningin had met pijltjes aangeduid hoe de Sovjets oprukten in het oosten terwijl de Amerikanen naderden uit het westen. De periode was bepalend voor de Belgische geschiedenis.

De atlas werd verworven voor de Koninklijke Bibliotheek van België. De hamer viel bij 1.700 euro. Met de veilingkosten erbij betaalt de instelling 2.150 euro.