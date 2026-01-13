De Cercle Leopold Kring was destijds niet alleen een ontmoetingsplaats, maar had ook een eigen kapel. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan de militaire opleiding in Wevelgem omdat de luchtmachtbasis verhuisde naar Koksijde. Vandaag is het gebouw een tastbare herinnering aan de eerste Belgische vliegschool.

Volgens de vastgoedmakelaar start de verkoop met een richtprijs van 425.000 euro. “Het gebouw is beschermd, maar de invulling kan zeer polyvalent zijn: een coworkingruimte, een restaurant of zelfs een private loft. Er zijn heel wat mogelijkheden.”