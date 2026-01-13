10°C
His­to­risch gebouw Cer­cle Leo­pold Kring in Wevel­gem staat te koop

Cercle Leopold Kring

In Wevelgem staat een bijzonder stuk militair erfgoed te koop. De Cercle Leopold Kring, het oude ontmoetingscentrum van de militaire vliegschool, zoekt een nieuwe eigenaar. Het gebouw ligt langs de Kortrijkstraat en werd zo’n honderd jaar geleden gebouwd voor de militaire vliegschool.

De Cercle Leopold Kring was destijds niet alleen een ontmoetingsplaats, maar had ook een eigen kapel. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan de militaire opleiding in Wevelgem omdat de luchtmachtbasis verhuisde naar Koksijde. Vandaag is het gebouw een tastbare herinnering aan de eerste Belgische vliegschool.

Volgens de vastgoedmakelaar start de verkoop met een richtprijs van 425.000 euro. “Het gebouw is beschermd, maar de invulling kan zeer polyvalent zijn: een coworkingruimte, een restaurant of zelfs een private loft. Er zijn heel wat mogelijkheden.”

Cercle Leopold Kring

De kapel in de Cercle Leopold Kring

Hoop voor museum als herbestemming

Ook de Flanders Aviation Society hoopt dat het erfgoed bewaard blijft. “Hier beneden was vroeger een ontspanningsruimte met theatervoorstellingen, Sinterklaasfeestjes en zelfs huwelijken en begrafenissen van militairen,” vertelt Bart Vandamme van Flanders Aviation Society. “Later was iedereen welkom, ook burgers.”

De vereniging droomt ervan dat het gebouw een toekomst krijgt als museum. “Het zou jammer zijn dat zo’n mooi erfgoedgebouw zijn karakter verliest. Als museum zou het hier in Wevelgem perfect passen,” klinkt het.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Anneleen Vandamme

