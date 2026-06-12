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Oostende

Hip­po­droom in Oos­ten­de maakt zich klaar voor WK-match van Rode Dui­vels tegen Egypte

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Voetbalsupporters kunnen maandagavond naar de Hippodroom in Oostende voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Egypte. Ze verwachten daar zo'n 2.000 toeschouwers.

In de ACEG Arena aan de Wellinton Hippodroom in Oostende zijn ze klaar voor het eerste duel van de Rode Duivels, vanavond tegen Egypte. Een traditie intussen, al twaalf jaar tonen ze hier alle Belgische EK- en WK-wedstrijden.

"We hebben in totaal 14 schermen", klonk het bij Oliver Orlans van de ACEG Wellington Hippodroom. "Uiteraard ons groot ledwall van zes op vier. We hebben drie grote en zes tachtig inchen."

Te duur

Er zijn minder WK-dorpen dan vroeger en de meeste initiatieven zijn ook kleinschaliger, omdat alles veel duurder is geworden om te organiseren. Maar voor de Hippodroom in Oostende vallen de kosten wel mee.

"We hebben onze eigen zaal uiteraard en ook onze eigen ledwall gekocht een paar jaar geleden. De kosten vallen dus wel mee voor ons. We hebben natuurlijk de know-how en de ervaring. En ook, de mensen weten al dat het bij ons een leuk feestje is. We doen niet enkel de wedstrijd. We doen er ook wat randanimatie rond."

Gratis ontbijt

Zondagavond spelen de Belgen alweer tegen Iran, maar op 27 juni is er ook een match om 5 uur ’s morgens met tegenstander Nieuw-Zeeland.

"Dan doen we een gratis ontbijt voor de eerste 500 online tickets. Ik denk dat we er nu 350 al verkocht hebben, wat mij zeer verbaasde. Ik zeg het, je moet eigenlijk van de nadelen voordeel maken, zoals Johan Cruijff altijd zei."

De redactie

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