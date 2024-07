Twee weken werken eind augustus

“De werken starten op maandag 19 augustus. Op die manier beperken we de hinder op de E17 tijdens de festivals Alcatraz en Kamping Kitsch Club. De werken duren twee weken, tot en met zondag 1 september. Er wordt 7 dagen op 7 gewerkt, om de hinder voor het verkeer op de E17 te beperken. Tijdens deze periode werkt de aannemer op de E17 richting Frankrijk, over een afstand van bijna 7 kilometer, van net voor het op- en afrittencomplex Kortrijk-Oost tot aan het knooppunt Aalbeke”, aldus Wegen & Verkeer.

Hinder tijdens de werken

“Het verkeer op de E17 rijdt in beide richtingen - richting Frankrijk en richting Gent - over 2 rijstroken, in plaats van de gebruikelijke 3 rijstroken.

Het verkeer op de E17 richting Frankrijk heeft 1 rijstrook op de helft richting Frankrijk, de andere rijstrook ligt op de andere rijhelft. Op deze rijstrook, aan de andere kant van de middenberm, geldt er een snelheidsbeperking van 70 km/u. Verkeer richting Frankrijk en Moeskroen wordt aangeraden om deze doorgaande rijstrook te nemen. Verkeer met bestemming Ieper, Brugge of Kortrijk vanuit Gent neemt de rechtse rijstrook. Op deze rijstrook geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Alle op- en afritten op de E17 richting Frankrijk blijven open, tenzij er wordt geasfalteerd. Het verkeer richting Gent rijdt ook over 2 rijstroken, aan een snelheid van 70 km/u.

Om het verkeer in beide richtingen op 2 rijstroken te plaatsen, plaatst de aannemer signalisatie tijdens de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 augustus en in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 augustus. Het verkeer richting Gent rijdt vanaf zaterdag 17 augustus op 2 rijstroken. Vanaf maandag 19 augustus rijdt het verkeer richting Frankrijk ook op 2 rijstroken.”

Afgesloten op- en afritten

“Van maandag 19 augustus tot en met zondag 25 augustus is de oprit van de Oudenaardsesteenweg (N8) naar de E17 richting Frankrijk afgesloten, net als de verbinding van de R8 naar de E17. Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus is de afrit naar de R8 afgesloten. Tijdens deze afsluitingen rijdt verkeer vanop de E17 naar de R8 en Oudenaardsesteenweg om via het op- en afrittencomplex Deerlijk (nr. 4 op E17).

Van woensdag 21 augustus tot en met dinsdag 27 augustus is de verbinding van de E17 vanuit Gent naar de E403 richting Brugge afgesloten, net als de verbinding naar de E403 richting Doornik. Het verkeer rijdt om via de meerdere lussen van het knooppunt met de E403 in Aalbeke.

Van maandag 26 tot en met dinsdag 27 augustus is de afrit van de E17 naar het knooppunt Kortrijk-Zuid afgesloten. Ook de oprit op knooppunt Kortrijk-Zuid naar de E17 richting Frankrijk is afgesloten. Het verkeer rijdt om via Kortrijk-Oost (nr. 3 op E17) en maakt hier een keerbeweging, terug richting Frankrijk.

Het tankstation in Marke langs de E17, in de richting van Frankrijk, is niet bereikbaar op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus.

De oprit van de R8 naar de E17 richting Frankrijk is afgesloten van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 30 augustus. Het verkeer rijdt om via het knooppunt Kortrijk-Zuid. “