“Hij maakte er zijn levenswijze van”: vier jaar cel voor ‘meesteroplichter’
Een man van 27 uit Knokke-Heist is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar met uitstel, voor een reeks oplichtingen en financiële fraude.
Arno S. deed zich voor als eigenaar van een dure Mercedes E63 AMG, een wagen van 150.000 euro die hij nooit in bezit had. Toch gebruikte hij het voertuig als onderpand voor de handel in luxehorloges en investeringen. Hij verkocht de wagen ook voor 80.000 euro en streek daarnaast een voorschot van 60.000 euro op van een andere koper. Met een vals betalingsbewijs kocht hij bovendien een Land Rover Defender, die hij meteen weer doorverkocht.
"Meesteroplichter"
Volgens het openbaar ministerie ging het om tien oplichtingen, twee pogingen, misbruik van vertrouwen, valsemunterij, witwassen en een faillissementsmisdrijf. Procureur Lode Vandaele noemde hem “een meesteroplichter die van dergelijke feiten een levenswijze gemaakt heeft” en eiste vier jaar effectief.
De rechter hield het uiteindelijk op vier jaar cel, waarvan één met uitstel. De verdediging had vergeefs gepleit voor een werkstraf en verwees naar de moeilijke familiale achtergrond van de twintiger.