Volgens het openbaar ministerie ging het om tien oplichtingen, twee pogingen, misbruik van vertrouwen, valsemunterij, witwassen en een faillissementsmisdrijf. Procureur Lode Vandaele noemde hem “een meesteroplichter die van dergelijke feiten een levenswijze gemaakt heeft” en eiste vier jaar effectief.

De rechter hield het uiteindelijk op vier jaar cel, waarvan één met uitstel. De verdediging had vergeefs gepleit voor een werkstraf en verwees naar de moeilijke familiale achtergrond van de twintiger.