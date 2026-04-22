Hier flitst politiezone RIHO in de maand mei in Roeselare, Izegem en Hooglede
Elke maand maakt de politiezone RIHO (Roeselare - Izegem - Hooglede) bekend waar snelheidscontroles zullen worden gehouden in hun gebied. Het gaat om geplande controles. Niets sluit uit dat er ook elders en op andere tijdstippen controles zullen zijn, waarschuwt de politie.
De politiezone RIHO (Roeselare - Izegem - Hooglede) maakt de locaties en data preventief bekend. Op die manier hopen ze chauffeurs te sensibiliseren.
Dit zijn de geplande snelheidscontroles in mei:
Roeselare:
Maandag 4 mei: Moorseelsesteenweg - Kortewagenstraat - Honzebroekstraat
Vrijdag 8 mei: Moorseelsesteenweg - Zonnebloemstraat - Meensesteenweg
Dinsdag 12 mei: Heirweg - Meensesteenweg centrum - Zonnebloemstraat
Zondag 17 mei: Bruggesteenweg - Meensesteenweg
Dinsdag 19 mei: Beversesteenweg - Zonnebloemstraat - Kortewagenstraat
Dinsdag 26 mei: Bornstraat - Blinde Roedenbachstraat - Koestraat
Donderdag 28 mei: Sint El Winkelsestaat - Maria's Lindestraat - Izegemsestraat
Zondag 31 mei: Gitsestraat - Hoogleedsesteenweg - Koestraat
Hooglede:
Dinsdag 5 mei: Diksmuidesteenweg - Ieperstraat - Roeselarestraat
Maandag 11 mei: Grijspeerdstraat - Kortemarkstraat - Amersveldestraat
Maandag 18 mei: Singellaan - Stationstraat - Torhoutstraat
Vrijdag 29 mei: Koolskampstraat - Bruggesteenweg - Stationstraat
Izegem:
Woensdag 6 mei: Kortrijksestraat - Hondekensmolenstraat - Meensesteenweg
Donderdag 7 mei: Ambachtenstraat - Leenstraat - Gentseheerweg
Zaterdag 16 mei: Ambachtenstraat - Roeselaarsestraat - Rijksweg
Woensdag 20 mei: Lodewijk de Raetlaan - Meensesteenweg - Leenstraat
Donderdag 21 mei: Kortrijksestraat - Kachtemstraat - Baronstraat
Woensdag 27 mei: Reigerstraat - Reperstraat - Meulebeeksestraat
Zaterdag 30 mei: Rijksweg - Kortrijksestraat - Gentseheerweg