Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand mei in Roe­se­la­re, Ize­gem en Hooglede

Elke maand maakt de politiezone RIHO (Roeselare - Izegem - Hooglede) bekend waar snelheidscontroles zullen worden gehouden in hun gebied. Het gaat om geplande controles. Niets sluit uit dat er ook elders en op andere tijdstippen controles zullen zijn, waarschuwt de politie.

De politiezone RIHO (Roeselare - Izegem - Hooglede) maakt de locaties en data preventief bekend. Op die manier hopen ze chauffeurs te sensibiliseren.

Dit zijn de geplande snelheidscontroles in mei:

Roeselare:

Maandag 4 mei: Moorseelsesteenweg - Kortewagenstraat - Honzebroekstraat

Vrijdag 8 mei: Moorseelsesteenweg - Zonnebloemstraat - Meensesteenweg

Dinsdag 12 mei: Heirweg - Meensesteenweg centrum - Zonnebloemstraat

Zondag 17 mei: Bruggesteenweg - Meensesteenweg

Dinsdag 19 mei: Beversesteenweg - Zonnebloemstraat - Kortewagenstraat

Dinsdag 26 mei: Bornstraat - Blinde Roedenbachstraat - Koestraat

Donderdag 28 mei: Sint El Winkelsestaat - Maria's Lindestraat - Izegemsestraat

Zondag 31 mei: Gitsestraat - Hoogleedsesteenweg - Koestraat

Hooglede:

Dinsdag 5 mei: Diksmuidesteenweg - Ieperstraat - Roeselarestraat

Maandag 11 mei: Grijspeerdstraat - Kortemarkstraat - Amersveldestraat

Maandag 18 mei: Singellaan - Stationstraat - Torhoutstraat

Vrijdag 29 mei: Koolskampstraat - Bruggesteenweg - Stationstraat

Izegem:

Woensdag 6 mei: Kortrijksestraat - Hondekensmolenstraat - Meensesteenweg

Donderdag 7 mei: Ambachtenstraat - Leenstraat - Gentseheerweg

Zaterdag 16 mei: Ambachtenstraat - Roeselaarsestraat - Rijksweg

Woensdag 20 mei: Lodewijk de Raetlaan - Meensesteenweg - Leenstraat

Donderdag 21 mei: Kortrijksestraat - Kachtemstraat - Baronstraat

Woensdag 27 mei: Reigerstraat - Reperstraat - Meulebeeksestraat

Zaterdag 30 mei: Rijksweg - Kortrijksestraat - Gentseheerweg

Leonie Delodder

