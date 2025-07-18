Het woord ‘exclusief’ veroorzaakt fikse discussie in Knokke-Heist
Knokke-Heist moet het imago van exclusieve badplaats blijven behouden. Dat zegt oppositiepartij Gemeentebelangen in een open brief aan burgemeester Cathy Coudyser. De partij reageert daarmee op een uitspraak van de burgemeester. Zij wil af van het woord exclusief dat aan de gemeente kleeft. Maar dat is net het karakter dat Knokke-Heist onderscheidt van de rest, vindt Gemeentebelangen.
De miljoenenvilla's in het Zoute. Chique evenementen zoals de Zoute Grand Prix met peperdure wagens. Golfkarretjes langs de luxeboetieks. En investeerder Marc Coucke die af en toe zijn centen uithaalt om een zaak over te nemen. Knokke-Heist heeft al jaren het imago van mondaine en luxueuze badplaats.
Exclusiviteit staat voor authenticiteit en kwaliteit
Maar in een interview een tijdje geleden zei burgemeester Cathy Coudyser van de partij Inzicht dat ze af wil van het woord "exclusief" als het over Knokke-Heist gaat. Oppositiepartij Gemeentebelangen, de partij die het tientallen jaren voor het zeggen had onder Leopold Lippens, pikt die uitspraak niet. Gaëlle Six, Gemeentebelangen Knokke-Heist: “Voor ons staat exclusiviteit echt wel voor de authenticiteit, kwaliteit en positiviteit waar Knokke-Heist toch al lang voor bekend staat en ik vind dat we daar geen afbreuk aan moeten doen. Ik ben ook van mening dat een burgemeester de ambassadeur zou moeten zijn van haar gemeente, dat ze haar gemeente moet verkopen en met die communicatie is dat niet echt het geval.”
Niet polariseren
Het is geen geheim dat het nieuwe bestuur af wil van het imago dat aan de gemeente kleeft. Cathy Coudyser, burgemeester Knokke-Heist: “Exclusief betekent polariseren en uitsluiten. Wij hebben iedereen nodig om te wonen, te leven en te werken in Knokke-Heist. Van topondernemers en investeerders tot de verzorgende, de poetshulp en horecamensen. We mikken niet enkel op exclusieve bezoekers maar op iedereen die kwaliteit zoekt.”
Communicatie
Ook de communicatie rond het hitte- en mobiliteitsplan in het centrum kon beter, vindt de oppositie, want nu blijven veel mensen weg uit de gemeente. Gaëlle Six, Gemeentebelangen Knokke-Heist: “Ik denk absoluut niet dat Knokke inherent verbonden is aan de rijken. Ik denk dat er voor iedereen wel wat wils is. Ik denk gewoon dat de lokale handelaars vooral baat hebben bij het feit dat we aantrekkelijk blijven voor zowel de inwoners, tweedeverblijvers als dagjestoeristen.”
Veel meer dan het exclusieve
Cathy Coudyser, burgemeester Knokke-Heist: “Knokke-Heist heeft zoveel meer te bieden dan enkel het exclusieve. Ik ben burgemeester van heel Knokke-Heist en dat is breder en diverser dan enkel het exclusieve. Ook kunst en natuur kunnen mikken zowel op nichepubliek en op publiek voor allen. Van Kneistival tot klassiek Leeft Meesterlijk. Elke wijk in Knokke-Heist heeft haar authenticiteit, haar DNA en haar troeven. Elke wijk willen we koesteren en versterken. Geen wij/zij verhaal maar een breed en divers verhaal waar iedereen welkom is die respect toont voor onze gemeente. Gastvrij zoals het hoort. Met kwaliteit en hoogwaardige beleving.”