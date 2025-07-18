Maar in een interview een tijdje geleden zei burgemeester Cathy Coudyser van de partij Inzicht dat ze af wil van het woord "exclusief" als het over Knokke-Heist gaat. Oppositiepartij Gemeentebelangen, de partij die het tientallen jaren voor het zeggen had onder Leopold Lippens, pikt die uitspraak niet. Gaëlle Six, Gemeentebelangen Knokke-Heist: “Voor ons staat exclusiviteit echt wel voor de authenticiteit, kwaliteit en positiviteit waar Knokke-Heist toch al lang voor bekend staat en ik vind dat we daar geen afbreuk aan moeten doen. Ik ben ook van mening dat een burgemeester de ambassadeur zou moeten zijn van haar gemeente, dat ze haar gemeente moet verkopen en met die communicatie is dat niet echt het geval.”

