Er zijn nu al meer dan 70 voorstellingen geboekt, die grotendeels uitverkocht zijn. Nochtans ligt professionele comedy in het West-Vlaams niet voor de hand, maar uiteindelijk is dat de succesfactor van Het Prethuis.

“We horen dat ook van de mensen. Een heel vaak terugkerende opmerking is: We hebben er echt deugd van gehad. Dat is weer een pint vers bloed. Mensen hebben daar blijkbaar inderdaad veel nood aan”, beaamt acteur Peter Bulckaen.

‘Dolly’ speelt nog 15 keer in West-Vlaanderen in oktober, maar op Roeselare, Koksijde en Oostrozebeke na, is alles uitverkocht.