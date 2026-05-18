“Het mocht een graadje of vijf frisser zijn”: Warmste editie in 21 jaar lokt duizenden bezoekers naar Schone Schaapjes in Staden
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De familiebeurs Schone Schaapjes in Staden heeft opnieuw heel wat bezoekers over de vloer gekregen tijdens het Pinksterweekend. Dankzij het zonnige weer en een uitgebreid programma spreekt de organisatie zelfs van de warmste editie in 21 jaar.
Met meer dan 110 standjes, dieren en tal van activiteiten viel er voor jong en oud heel wat te beleven. Vooral gezinnen vonden vlot de weg naar het evenement. “Het is wel leuk, en zeker voor kleine kinderen. Je ziet hier toch heel wat dieren passeren en er zijn ook activiteiten voorzien”, vertelt bezoekster Sofie Descheemaeker.
Van schapenwol tot afgewerkt product
Naast dieren en animatie stond ook natuurbeleving centraal. Bezoekers konden ontdekken hoe schapenwol na het scheren verwerkt wordt tot een afgewerkt product. “Wij tonen hoe je van geschoren wol een draad maakt en uiteindelijk bijvoorbeeld een trui weeft. We leggen ook uit dat schapenwol een natuurproduct is”, vertelt Ineke Alting, beter bekend als Oma Wolletje.
Organisatie tevreden ondanks hitte
Ondanks de hoge temperaturen blikt de organisatie tevreden terug op het weekend. “We hebben alles mee, al mocht het een graadje of vijf frisser zijn. Maar we zijn heel tevreden over de opkomst. Het is de warmste editie in 21 jaar”, zegt organisator Koen Maertens.
Bezoekers willen volgend jaar terugkomen
Tussendoor zochten bezoekers verkoeling op de schaduwterrassen en onder de stretchtenten. Voor sommigen ligt een nieuwe afspraak alvast vast. “Het was tof om te zien hoe ze alles voorstellen en hoe ze het publiek betrekken. Volgend jaar komen we opnieuw”, besluit bezoeker Gilles Derijcke.