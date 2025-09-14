Reynaert is vicerector onder Petra De Sutter. Hij werd officieel aangesteld op de openingsplechtigheid van het academiejaar. Dat gebeurde in het auditorium Leon De Meyer. Op advies van de politie trok de traditionele stoet der togati niet door de stad maar in de foyer van het UFO-gebouw. Er waren namelijk manifestaties aangekondigd in de buurt van het gebouw, van pro-Palestijnse demonstranten, maar ook syndicale acties.

Eerder dit jaar werd ook al een universitaire stoet verstoord aan de UGent en werden verschillende universitaire gebouwen gevandaliseerd. En woensdag werd aan de KU Leuven de traditionele stoet der togati verstoord door pro-Palestijnse activisten.