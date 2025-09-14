Politoloog Herwig Reynaert uit Torhout is nu ook officieel vicerector van de Universiteit Gent. Die heeft het academiejaar geopend met een plechtigheid. Maar die verliep zeer woelig en begon met vertraging: pro-Palestijnse actievoerders riepen teksten tegen de genocide en voor de Palestijnse zaak. Onder de actievoerders ook professoren van de universiteit. De officiele stoet der togati door het stadscentrum was ook al geschrapt, op aanraden van de politie.
Reynaert is vicerector onder Petra De Sutter. Hij werd officieel aangesteld op de openingsplechtigheid van het academiejaar. Dat gebeurde in het auditorium Leon De Meyer. Op advies van de politie trok de traditionele stoet der togati niet door de stad maar in de foyer van het UFO-gebouw. Er waren namelijk manifestaties aangekondigd in de buurt van het gebouw, van pro-Palestijnse demonstranten, maar ook syndicale acties.
Eerder dit jaar werd ook al een universitaire stoet verstoord aan de UGent en werden verschillende universitaire gebouwen gevandaliseerd. En woensdag werd aan de KU Leuven de traditionele stoet der togati verstoord door pro-Palestijnse activisten.
Eerste reis naar de VS
Herwig Reynaert vertrekt straks trouwens in de plaats van rector De Sutter mee op handelsmissie naar de VS. De Sutter haakt af om persoonlijke redenen, zei ze aan Belga: "Ik kan daar niet naartoe zonder het risico te lopen op incidenten, en dat wil ik absoluut vermijden," aldus De Sutter.
Volgens haar liggen de huidige regels die onder president Trump van kracht zijn aan de basis van haar beslissing. Ze stelde zich grondig geïnformeerd te hebben en concludeerde dat een bezoek aan de VS voor haar persoonlijk onmogelijk is. "Ik ben niet anoniem. Als ik daarheen ga, wordt het een statement en dat wil ik vermijden. Daarom blijf ik thuis."
Ze wordt in de missie dus vervangen door haar vicerector Herwig Reynaert.
Honderdtal pro-Palestijnse activisten voert actie voor én tijdens openingsplechtigheid
Een honderdtal activisten voerde vrijdag effectief actie bij de officiële opening van het academiejaar aan de UGent. Ze vormden een ‘erehaag’ rond het UFO-gebouw en toonden spandoeken met de boodschap “you’re supporting genocide”, om de universiteit te wijzen op uitgestelde beslissingen over samenwerking met Israëlische instellingen.
Daarna scandeerde ook een vijftiental professoren boodschappen tegen de genocide, en ze vroegen meer aandacht voor Gaza. Uittredend rector Rik Van de Walle riep op om de zaal te verlaten. Uiteindelijk begon de openingsplechtigheid met een kleine drie kwartier vertraging.
Volgens de actievoerders beloofde UGent vorig jaar de samenwerking stop te zetten, maar werd daar nog geen gevolg aan gegeven. De politie was massaal aanwezig om de toegang te beveiligen; alle gasten, waaronder rectoren, politici en ministers van staat, moesten hun identiteit tonen bij binnenkomst.