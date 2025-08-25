Herstellingswerken aan Noordzeeaquarium in Oostende gestart: hinder beperkt
In Oostende zijn vandaag de herstellingswerken gestart aan de steigerconstructie onder het Noordzeeaquarium. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust (MDK) voorziet dat de werken zo’n vier maanden zullen duren.
"Er is een verslag geweest en daaruit bleek dat de stabiliteit nog in orde was maar dat er verhoogde corrosie is door het water."
Vanaf vandaag wordt er gewerkt aan de betonnen steigerconstructie onder het Noordzeeaquarium. Het gaat om noodzakelijke herstellingen die de veiligheid en duurzaamheid van de constructie moeten garanderen. “Dankzij de werken aan de steiger, zullen ook de werken aan het Noordzeeaquarium zelf verder kunnen,” zegt schepen van Toerisme Charlotte Verkeyn. "Er is een verslag geweest en daaruit bleek dat de stabiliteit nog in orde was maar dat er verhoogde corrosie is door het water. Dat gaf een alarmbel bij de Vlaamse overheid."
Hinder beperkt
De werken verlopen in verschillende fases. Eerst wordt een hangstelling geplaatst, vervolgens volgt de betonherstelling en daarna wordt de stelling opnieuw afgebroken. De hele werf zal ongeveer vier maanden in beslag nemen.
Voor wandelaars en bezoekers blijft de hinder beperkt. De doorgang tussen het aquarium en de Vistrap blijft toegankelijk, al wordt de wandelweg tijdelijk smaller. Drie parkeerplaatsen vlakbij het aquarium zijn wel even niet beschikbaar. Belangrijk: de veerdienst in Oostende blijft de hele periode operationeel.
Ook de vistrap en de verkoopskraampjes aan de Visserskaai blijven bereikbaar. “We doen er alles aan om de hinder zo klein mogelijk te houden, zodat iedereen de Vistrap en de kaai vlot kan blijven bereiken,” aldus nog schepen Verkeyn.