De werken verlopen in verschillende fases. Eerst wordt een hangstelling geplaatst, vervolgens volgt de betonherstelling en daarna wordt de stelling opnieuw afgebroken. De hele werf zal ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Voor wandelaars en bezoekers blijft de hinder beperkt. De doorgang tussen het aquarium en de Vistrap blijft toegankelijk, al wordt de wandelweg tijdelijk smaller. Drie parkeerplaatsen vlakbij het aquarium zijn wel even niet beschikbaar. Belangrijk: de veerdienst in Oostende blijft de hele periode operationeel.

Ook de vistrap en de verkoopskraampjes aan de Visserskaai blijven bereikbaar. “We doen er alles aan om de hinder zo klein mogelijk te houden, zodat iedereen de Vistrap en de kaai vlot kan blijven bereiken,” aldus nog schepen Verkeyn.