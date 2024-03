De werken zullen voor verkeershinder zorgen vanaf volgende week dinsdag: dan kan er geen verkeer op of onder de brug door. Vanaf 24 april is er weer verkeer over de brug mogelijk, maar wel beurtelings met verkeerslichten. In het weekend van 12 en 13 juni is er dan weer even geen verkeer mogelijk, daarna zijn de werken klaar.

De Vlaamse Waterweg en Wegen en Verkeer leiden het zwaar verkeer van en naar de E17 voorlopig op via de N50 en de N36, en het oprittencomplex van de snelweg in Deerlijk. Al zijn ook daar nog werken bezig die voor de nodige verkeershinder zorgen.