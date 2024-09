De schade aan de infrastructuur is aanzienlijk. Over een afstand van acht kilometer is de bovenleiding beschadigd. Op verschillende plaatsen is ze gebarsten. En ook de ophangsystemen en de elektrische geleiders zijn beschadigd.

Treinen tussen Brugge en Gent, die van de kust naar het binnenland rijden, kunnen rechtstreeks rijden over het ene spoor dat in dienst is. Treinen in de omgekeerde richting volgen de omleiding via Deinze en Lichtervelde. Vertragingen kunnen oplopen tot een halfuur.