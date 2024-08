De aannemer start vanaf maandag 12 augustus en zal in de eerste week de werfsignalisatie plaatsen en struiken en bomen in de berm verwijderen. Vanaf maandag 19 augustus starten de eigenlijke werken. De werken zullen in totaal ongeveer twee maanden in beslag nemen, tot midden oktober 2024.

Tijdens de werken moet het verkeer op de Expresweg in de rijrichting Wielsbeke over 1 rijstrook. Verkeer met bestemming Eikenlaan kan niet afslaan vanop de Expresweg maar moet doorrijden en vervolgens via de Gentseweg (N43) en de Roterijstraat rijden. Fietsers volgen een omleiding via de Roterijstraat.