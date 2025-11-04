Herdenkingstoerisme in de Westhoek herleeft, vooral Britten keren massaal terug
Het herdenkingstoerisme in de Westhoek zit opnieuw stevig in de lift. In 2024 trokken zo’n 350.000 bezoekers naar de regio, dat is bijna evenveel als in het topjaar 2019. Meer dan de helft van die bezoekers (52%) kwam uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Gijs Degrande (N-VA) opvroeg.
Na enkele moeilijke coronajaren voelt de Westhoek dat het herdenkingstoerisme weer volledig heropleeft. Het is vooral de Britse toerist die opnieuw de weg naar de WOI-sites in West-Vlaanderen heeft gevonden. De Westhoek blijft een internationaal symbool van vrede en herinnering. Dat erfgoed versterken en toegankelijk houden, is en blijft een Vlaamse prioriteit,” aldus Degrande.
Britten blijven trouw aan de frontstreek
Het Verenigd Koninkrijk blijft de grootse buitenlandse groep die op bezoek komt naar de regio. In 2024 waren dat bijna 95.000 bezoekers, dat is bijna de helft meer dan in 2022. “De Britse bezoekers zijn historisch en emotioneel sterk verbonden met Vlaanderen,” aldus Degrande. “Dat ze opnieuw de weg vinden naar onze frontstreek, toont dat blijvende investeringen in WOI-erfgoed en internationale samenwerking hun effect hebben.”
Volle hotels en meerdaagse verblijven
Ook de hotels in de regio merken de heropleving. “De Britten zijn bij ons altijd de grootste groep geweest, goed voor bijna 70 procent van onze bezoekers,” dat zegt Natasja Feliers, uitbater van hotel Ariane in Ieper. “Tijdens corona viel dat helemaal stil, maar nu zien we ze massaal terugkeren. Intussen blijven ook steeds meer Vlamingen en Nederlanders de streek ontdekken, niet alleen voor het oorlogsverhaal maar ook voor het fietsen, wandelen en de groeiende wijnbouw.” Naast de Britten komen vooral Nederlanders en Amerikanen naar de Westhoek.