Ook de hotels in de regio merken de heropleving. “De Britten zijn bij ons altijd de grootste groep geweest, goed voor bijna 70 procent van onze bezoekers,” dat zegt Natasja Feliers, uitbater van hotel Ariane in Ieper. “Tijdens corona viel dat helemaal stil, maar nu zien we ze massaal terugkeren. Intussen blijven ook steeds meer Vlamingen en Nederlanders de streek ontdekken, niet alleen voor het oorlogsverhaal maar ook voor het fietsen, wandelen en de groeiende wijnbouw.” Naast de Britten komen vooral Nederlanders en Amerikanen naar de Westhoek.