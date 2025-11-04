Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Ieper is 107 jaar Wapenstilstand herdacht. Dat gebeurde onder de Menenpoort. Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) en minister Melissa Depraetere (Vooruit) woonden de ceremonie bij. De plechtigheid vond voor het eerst weer plaats onder de Menenpoort na de grondige renovatie van het monument de afgelopen jaren.
Op 11 november 1918 kwam er officieel een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Om 11 uur die ochtend werden de wapens neergelegd. De plechtigheid ging daarom zoals gewoonlijk om 11 uur van start. Er werd voor de 107e keer hulde gebracht aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
Voordien werden al enkele herdenkingen gehouden, waaronder aan de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze. Er vond ook al een kerkdienst plaats in de Sint-Georges Memorial Church en een viering in de Sint-Maartenkathedraal. Na de Poppy Parade en de plechtigheid aan het Belgisch Monument, ging de plechtigheid aan de Menenpoort van start.
Op de middag werd de vredesvlag uitgerold en volgde er een optreden van de West Yorkshire Police Band op de Grote Markt in Ieper. Later op de dag volgt nog een beiaardconcert en het concert 'The Great War Remembered'. De herdenkingsdag wordt afgesloten met de dagelijkse Last Post bij de Menenpoort.
Onder de aanwezigen waren onder meer Vlaams minister-president Matthias Diependaele en Vlaams minister Melissa Depraetere. Diependaele sprak tijdens de ceremonie de zogenoemde 'exhortation' uit, gevolgd door een minuut stilte. Onder meer Wannes Cappelle zorgde voor de muzikale begeleiding tijdens de ceremonie met het nummer 'Duizend soldaten'.
De Menenpoort in Ieper is sinds 1927 een internationaal symbool van herdenking aan de meer dan 54.000 vermiste soldaten uit WO I. Elke avond om 20 uur wordt de Last Post er gespeeld door de leden van de Last Post Association. In 2023 begonnen de restauratiewerken, die in totaal 6 miljoen euro kostten. 1,4 miljoen euro kwam van Vlaanderen, 300.000 euro van de stad Ieper en de overige kosten werden betaald door de lidstaten van de Commonwealth War Graves Commission: Australië, India, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Eind april zijn de werken afgerond, waardoor Wapenstilstand opnieuw onder de Menenpoort kan worden herdacht.