Op de middag werd de vredesvlag uitgerold en volgde er een optreden van de West Yorkshire Police Band op de Grote Markt in Ieper. Later op de dag volgt nog een beiaardconcert en het concert 'The Great War Remembered'. De herdenkingsdag wordt afgesloten met de dagelijkse Last Post bij de Menenpoort.





Onder de aanwezigen waren onder meer Vlaams minister-president Matthias Diependaele en Vlaams minister Melissa Depraetere. Diependaele sprak tijdens de ceremonie de zogenoemde 'exhortation' uit, gevolgd door een minuut stilte. Onder meer Wannes Cappelle zorgde voor de muzikale begeleiding tijdens de ceremonie met het nummer 'Duizend soldaten'.

De Menenpoort in Ieper is sinds 1927 een internationaal symbool van herdenking aan de meer dan 54.000 vermiste soldaten uit WO I. Elke avond om 20 uur wordt de Last Post er gespeeld door de leden van de Last Post Association. In 2023 begonnen de restauratiewerken, die in totaal 6 miljoen euro kostten. 1,4 miljoen euro kwam van Vlaanderen, 300.000 euro van de stad Ieper en de overige kosten werden betaald door de lidstaten van de Commonwealth War Graves Commission: Australië, India, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Eind april zijn de werken afgerond, waardoor Wapenstilstand opnieuw onder de Menenpoort kan worden herdacht.