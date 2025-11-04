14°C
Ieper

Her­den­ken met Lego: Ieper­se leer­lin­gen leg­gen opval­len­de krans onder Menenpoort

Lego krans

Op Wapenstilstand hebben de leerlingen van het VTI in Ieper een originele krans onder de Menenpoort neergelegd. Ze maakten voor een internationale wedstrijd STEM een krans uit legoblokjes.

Vera Deramoudt heeft de eer om namens haar klas de speciale krans onder de Menenpoort te leggen. De legoblokjes zijn aangevuld met zelfontworpen 3D-geprinte onderdelen. De opdracht van de wedstrijd was dan ook om klassieke technieken te combineren met nieuwe vaardigheden.

Legokrans 2
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville

