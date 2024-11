Vandaag is Wevelgem het middelpunt van troost en herinnering tijdens het Slotmoment van Reveil Vlaanderen. Dit evenement, dat troost brengt aan wie een dierbare verloren heeft, is niet alleen fysiek bij te wonen in het park van Wevelgem, maar was ook hier live te volgen bij Focus & WTV vanaf 17.00 uur. De volledige uitzending kan je hier herbekijken.