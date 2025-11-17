Een vijftigtal vrijwilligers trotseren weer en wind op de Oostendse Oosteroever. Ze helpen een handje bij het planten van helm. Op de zandstrook moeten 2.500 plantjes de grond in. Die moeten op termijn een nieuwe duin vormen, want helmgras houdt het zand vast.

“Naarmate dat die meer zand vangt, zal die gaan groeien en vormt die grotere wortels. Op die manier houdt die het zand sterk vast en dat is zeer gunstig bij stormen wanneer er erosie is. Dan zal er minder zand verdwijnen van het strand”, legt Bart De Smet, woordvoerder van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) uit.

Met de oproep 'Plant je eigen Duin' maakt het VLIZ duidelijk hoe je met de aanleg van een natuurlijke zeewering zoals een duinengordel de kust beter kan beschermen bij een zeespiegelstijging.