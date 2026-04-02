Jongste helikopterpiloot van Europa komt uit Knokke-Heist: “The sky is the limit voor mij”
Louis Anné uit Knokke-Heist heeft op zijn 17de verjaardag zijn helikopterbrevet behaald. Daarmee is hij niet alleen de jongste helikopterpiloot van België, maar ook van Europa.
Op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem legde Louis Anné met succes zijn praktijkexamen af voor zijn PPL(H), het private helikopterbrevet. Dat kan pas vanaf 17 jaar, waardoor hij die mijlpaal op het vroegst mogelijke moment bereikt.
De tiener combineerde de voorbije jaren zijn middelbare studies aan de Abdijschool van Zevenkerken in Loppem met een intensieve pilotenopleiding. Kandidaten moeten daarvoor negen theoretische vakken afleggen en minstens 45 vlieguren verzamelen.
“Luchtvaart heeft me altijd geboeid en ik wou daar zo vroeg mogelijk werk van maken.”
Opvallend: ook zijn vader volgt momenteel een opleiding tot helikopterpiloot. “We zijn daar min of meer samen aan begonnen. Dat ik hem nu net iets voor ben, zorgt voor een leuke extra dynamiek,” klinkt het.
"Verder specialiseren"
Louis volgde zijn opleiding bij Toran Heli Academy. Daar benadrukken ze dat zo’n traject op jonge leeftijd uitzonderlijk is. “Het combineren van een volledige pilotenopleiding met middelbare studies vraagt discipline en doorzettingsvermogen”, zegt instructeur Matthias Decleer. “Dat iemand op die leeftijd het traject volledig afrondt, blijft bijzonder.”
Voor Louis is dit nog maar het begin. “Ik wil me verder specialiseren, bijvoorbeeld met een night rating of een mountain rating. Ook een commerciële opleiding staat op mijn lijst. Of ik er mijn carrière van maak, weet ik nog niet, maar the sky is the limit.”