Op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem legde Louis Anné met succes zijn praktijkexamen af voor zijn PPL(H), het private helikopterbrevet. Dat kan pas vanaf 17 jaar, waardoor hij die mijlpaal op het vroegst mogelijke moment bereikt.

De tiener combineerde de voorbije jaren zijn middelbare studies aan de Abdijschool van Zevenkerken in Loppem met een intensieve pilotenopleiding. Kandidaten moeten daarvoor negen theoretische vakken afleggen en minstens 45 vlieguren verzamelen.