Hele week­end geen trei­nen tus­sen Brug­ge en de kust

Spoornetbeheerder Infrabel voert dit weekend werkzaamheden uit op verschillende spoorlijnen richting de kust. Daardoor zullen er zaterdag en zondag geen treinen rijden tussen Brugge en de kuststations. Spoorwegmaatschappij NMBS legt vervangbussen in.

Infrabel vernieuwt bijvoorbeeld de glasvezelkabels op de spoorlijnen van Brugge naar Blankenberge, Knokke, Oostende en Zeebrugge. Ook worden er op verschillende plaatsen sporen, wissels en perrons onderhouden. En het station van Blankenberge is volledig buiten dienst door werken.

Het hele weekend rijden er geen treinen tussen Brugge en de kust, in beide richtingen. Er zijn wel vervangbussen tussen Brugge en Blankenberge, Knokke, Oostende en Zeebrugge-Strand.

Nog meer weekends geen treinen

Het station van Blankenberge zal overigens ook in de weekends van 7-8 februari, 7-8 maart, 14-15 maart en 22-23 maart buiten dienst zijn. Die dagen zullen er geen treinen rijden tussen Brugge en Blankenberge. Er zullen vervangbussen zijn.

