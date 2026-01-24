Infrabel vernieuwt bijvoorbeeld de glasvezelkabels op de spoorlijnen van Brugge naar Blankenberge, Knokke, Oostende en Zeebrugge. Ook worden er op verschillende plaatsen sporen, wissels en perrons onderhouden. En het station van Blankenberge is volledig buiten dienst door werken.

Het hele weekend rijden er geen treinen tussen Brugge en de kust, in beide richtingen. Er zijn wel vervangbussen tussen Brugge en Blankenberge, Knokke, Oostende en Zeebrugge-Strand.

