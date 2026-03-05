13°C
Hele week pro­vin­ci­a­le acties bij De Lijn en dat zal ook bij ons te voe­len zijn

De vakbonden bij De Lijn voeren volgende week elke dag actie in een andere provincie. Er zal telkens een alternatieve dienstregeling zijn, zo meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij woensdag. Tijdens de paasvakantie volgt een tweede, gelijkaardige actieweek.

De provinciale acties beginnen maandag 16 maart in West-Vlaanderen. Dinsdag is het de beurt aan Antwerpen, woensdag volgen Vlaams-Brabant en Brussel en donderdag wordt er actiegevoerd in Limburg. De acties worden vrijdag afgesloten in Oost-Vlaanderen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront plant in april een gelijkaardige actie. Dan zou er van 7 tot en met 10 april achtereenvolgens actiegevoerd worden in Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en ten slotte in Oost- en West-Vlaanderen.

Zoals steeds bij stakingen werkt De Lijn een alternatieve dienstregeling uit. Die zal telkens minstens 24 uur op voorhand in de routeplanner van De Lijn staan.

35,5 miljoen besparen

De vakbonden protesteren al langer tegen de geplande besparingen bij De Lijn. Ze kondigden in januari "een voorjaar van actie" aan, nadat was gebleken dat er bovenop de eerder aangekondigde besparing van 30 miljoen euro nog eens 5,5 miljoen euro bespaard moet worden. 

De Vlaamse regering zei eind februari dat ze vasthoudt aan de besparing van 35,5 miljoen euro die ze De Lijn dit jaar heeft opgelegd. De besparingen kunnen lokaal wel op een andere manier ingevuld worden, maar aan de totaalsom van de opgelegde besparing wordt niet geraakt.

Belga
Vakbondsactie De Lijn

