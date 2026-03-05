De provinciale acties beginnen maandag 16 maart in West-Vlaanderen. Dinsdag is het de beurt aan Antwerpen, woensdag volgen Vlaams-Brabant en Brussel en donderdag wordt er actiegevoerd in Limburg. De acties worden vrijdag afgesloten in Oost-Vlaanderen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront plant in april een gelijkaardige actie. Dan zou er van 7 tot en met 10 april achtereenvolgens actiegevoerd worden in Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en ten slotte in Oost- en West-Vlaanderen.

Zoals steeds bij stakingen werkt De Lijn een alternatieve dienstregeling uit. Die zal telkens minstens 24 uur op voorhand in de routeplanner van De Lijn staan.