Voor de 72e optocht vanmiddag kwam Kardinaal De Kesel, ooit nog bisschop van Brugge, naar Voormezele om de relikwie van het Heilig Bloed te dragen en voor te gaan in gebed.



Verschillende groepen beelden taferelen uit het oud een nieuwe testament uit. "Het doet wel iets, zoveel mensen die toch wel opkomen voor Voormezele, een klein dorp dat toch wel een mooie bloedprocessie heeft", zegt figurant Dominiek Vandelanotte. Ook Werner stapt al 65 jaar mee in verschillende rollen: "Zolang ik kan, ga ik mee. Ik stapte al mee als kind en was toen nog geen zeven jaar."

Het is trouwens een moeilijk jaar geweest voor de gemeenschap van de Bloedprocessie. Sinds de vorige editie zijn vier deelnemers die actief waren in de processie overleden. Voor een klein dorp dat moet steunen op mensen van de gemeenschap, was dat een zware dobber. De 72e processie is dan ook een eerbetoon aan hen.