"Echt een sympathieke man", zegt Jean Vandecasteele, oud-burgemeester van Oostende. "Het was altijd rustig vergaderen met hem. Hij had een formidabel gevoel voor humor. En hij kon iedereen direct geruststellen. We kenden elkaar goed. In die tijd was er nog veel respect voor elkaar in de politiek."

Het overlijden maakt ook iets los bij Renaat Landuyt, voormalig burgemeester van Brugge. "Moenaert was een gedreven politicus waarmee je een afspraak kon maken, hard kon discussiëren en nadien ook lachen", zegt hij. Landuyt volgde Moenaert destijds op als burgemeester van Brugge in 2013. In 2011 had Moenaert al aangekondigd dat hij geen kandidaat burgemeester meer zou zijn. Maar hij bleef dus wel achter de schermen een nieuwe generatie politici inspireren en adviseren.

Uit erkentelijkheid kreeg de lantaarntoren van het Concertgebouw de naam van Patrick Moenaert.