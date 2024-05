"De aanleg van het fietspad past perfect in de doelstellingen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), zegt gedeputeerde voor Mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe. "Het is een verbinding die fietsverplaatsingen over de gemeentegrenzen heen mogelijk maakt. Met dit project kan het havenpersoneel veilig naar het werk."

Vanaf het Verbindingsdok werd het nieuwe dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Net onder de Kotterstraat is er nu een veilige fietsoversteek. In het meest noordelijke gedeelte zijn er enkelrichtingsfietspaden aangelegd. Wanneer de nieuwe Zeesluis er komt, volgt nog de definitieve inrichting.

Omdat autobestuurders er in de buurt vaak te snel rijden, zijn ook markeringen aangebracht op de rijweg die zorgen voor een visuele versmalling. Op de kruisingen met zijstraten kreeg het fietspad een rode kleur, wat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers.

"De afgelopen jaren hebben we noodzakelijke stappen vooruit gezet om het noorden van Brugge fietsveiliger te maken", zegt burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van Port of Bruges-Antwerp, Dirk De fauw. "Twee jaar geleden openden we de Verbindingsbrug in de achterhaven. Vandaag zijn we verheugd om de volgende schakel in de fietsverbinding in werking te stellen. De nieuwe fietsverbinding is zowel voor de werknemers in de haven als voor de bewoners van Dudzele en Zeebrugge een grote verbetering.