Haven­bus stopt ermee na bij­na twin­tig jaar

Havenbus zeebrugge 2 1

De Havenbus van Zeebrugge die werknemers van en naar hun werk in de haven brengt, rijdt niet meer uit. 

De havenbus begon twintig jaar geleden. Al na enkele jaren doken de eerste financiële problemen op. Stijgende kosten, minder subsidies en minder bedrijven die meebetalen voor de bus, zorgen er nu voor dat de havenbus definitief stopt. De bus bracht arbeiders vanuit Brugge en verschillende andere kustgemeenten tot in de haven van Zeebrugge, de klok rond. Twee jaar geleden waren er nog 30.000 boekingen.

